Экс-футболист «Зенита» рассказал о перспективах Дзюбы

— В Турции у него были проблемы, потому что в таком возрасте ехать в Европу очень тяжело, туда нужно уезжать, когда ты молод, энергичен и в расцвете сил. Артем же поехал в «Адана Демирспор» на закате карьеры, в 34 года надо, чтобы команда помогала, а не ты тащил ее на себе. В России Дзюба может усилить некоторые команды, это точно.