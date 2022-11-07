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36 минут назад

«В России Дзюба может усилить некоторые команды». Быстров — о перспективах игрока после ухода из «Адана Демирспор»

Матч ТВ

У Артема Дзюбы не получилось заиграть в Турции в силу возраста, но в России он все еще может принести пользу нескольким командам, заявил «Матч ТВ» бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров.

Экс-футболист «Зенита» рассказал о перспективах Дзюбы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее стало известно, что Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Россиянин в статусе свободного агента уже покинул Турцию. По данным «Матч ТВ», на 34 летнего нападающего претендуют несколько российских и турецких клубов. СМИ активно сватают Дзюбу в том числе в «Торпедо».

— В Турции у него были проблемы, потому что в таком возрасте ехать в Европу очень тяжело, туда нужно уезжать, когда ты молод, энергичен и в расцвете сил. Артем же поехал в «Адана Демирспор» на закате карьеры, в 34 года надо, чтобы команда помогала, а не ты тащил ее на себе. В России Дзюба может усилить некоторые команды, это точно.

— СМИ сообщали об интересе к Дзюбе от «Торпедо»…

— Не хочу комментировать слухи. В «Торпедо» нет сильного нападающего — это правда, Дзюба мог бы им помочь — это тоже факт, но давайте обсуждать это, если появится официальная информация, — сказал Быстров «Матч ТВ».

Футбол,Владимир Быстров,Торпедо,Зенит,
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