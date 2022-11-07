Экс-футболист «Зенита» рассказал о перспективах Дзюбы

У Артема Дзюбы не получилось заиграть в Турции в силу возраста, но в России он все еще может принести пользу нескольким командам, заявил «Матч ТВ» бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров.
Ранее стало известно, что Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Россиянин в статусе свободного агента уже покинул Турцию. По данным «Матч ТВ», на 34 летнего нападающего претендуют несколько российских и турецких клубов. СМИ активно сватают Дзюбу в том числе в «Торпедо».
— В Турции у него были проблемы, потому что в таком возрасте ехать в Европу очень тяжело, туда нужно уезжать, когда ты молод, энергичен и в расцвете сил. Артем же поехал в «Адана Демирспор» на закате карьеры, в 34 года надо, чтобы команда помогала, а не ты тащил ее на себе. В России Дзюба может усилить некоторые команды, это точно.
— СМИ сообщали об интересе к Дзюбе от «Торпедо»…
— Не хочу комментировать слухи. В «Торпедо» нет сильного нападающего — это правда, Дзюба мог бы им помочь — это тоже факт, но давайте обсуждать это, если появится официальная информация, — сказал Быстров «Матч ТВ».