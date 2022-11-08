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1 час назад

Губерниев объяснил разрыв контракта между клубом «Адана Демирспор» и Артемом Дзюбой

Вечерняя Москваиещё 1

Разрыв контракта между клубом «Адана Демирспор» и Артемом Дзюбой стал обоюдным решением. Оно объясняется не эмоциями спортсмена, а его плохой физической формой. Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев объяснил разрыв контракта между клубом «Адана Демирспор» и Дзюбой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Он не тянет. Это обоюдное решение. Мастерства, может быть, у Дзюбы предостаточно, а физическая форма относительно плоха, — отметил Губерниев в комментарии НСН.

Спортивный комментатор предположил, где может продолжить спортивную карьеру Артем Дзюба. По его мнению, спортсмен не сможет играть в передовых командах. Возможно, он сможет сыграть за «Рубин» или «Торпедо».

Летом текущего года Артем Дзюба ушел из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Футболист улетел в турецкий город Адана, где заключил контракт с местным клубом. За несколько месяцев, проведенных в Турции, нападающий принял участие всего в пяти матчах и сумел забить один гол, передает Nation news.

Российский футболист подписал контракт с «Аданой» 18 августа. Соглашение было подписано по схеме «1+1».

Футбол,Артем Дзюба,Дмитрий Губерниев,Торпедо,Зенит,
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