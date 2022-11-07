Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Как сообщает «Чемпионат.com», жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в понедельник, 7 ноября.
Согласно результатам, действующий обладатель кубка Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с английским «Ливерпулем».
Остальные пары 1/8 финала ЛЧ:
«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция);
«Бенфика» (Португалия) — «Брюгге» (Бельгия);
«Порту» (Португалия) — «Интер» (Италия);
«Манчестер Сити» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия);
«Тоттенхэм» (Англия) — «Милан» (Италия);
«Челси» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия).
Напомним, что первые матчи состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля. Ответные встречи должны состояться 7, 8, 14 и 15 марта. Финал сезона состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.