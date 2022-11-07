Определились пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Как сообщает «Чемпионат.com», жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в понедельник, 7 ноября.

Напомним, что первые матчи состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля. Ответные встречи должны состояться 7, 8, 14 и 15 марта. Финал сезона состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.