С защитника «Аталанты» сняты обвинения в употреблении допинга

Национальный антидопинговый трибунал Италии (TNA) снял обвинения в употреблении допинга с защитника «Аталанты» Хосе Луиса Паломино, сообщает агентство ANSA.

В июне 32 летний аргентинец не прошел допинг тест, в его пробе был обнаружен анаболический стероид нандролон. Футболист был временно отстранен.

Паломино перешел в «Аталанту» в 2017 году из болгарского «Лудогорца», его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.