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46 минут назад

С защитника «Аталанты» сняты обвинения в употреблении допинга — СМИ

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Национальный антидопинговый трибунал Италии (TNA) снял обвинения в употреблении допинга с защитника «Аталанты» Хосе Луиса Паломино, сообщает агентство ANSA.

С защитника «Аталанты» сняты обвинения в употреблении допинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В июне 32 летний аргентинец не прошел допинг тест, в его пробе был обнаружен анаболический стероид нандролон. Футболист был временно отстранен.

Паломино перешел в «Аталанту» в 2017 году из болгарского «Лудогорца», его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Ранее он выступал за французский «Мец», аргентинские «Сан Лоренсо» и «Аргентинос Хуниорс».

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