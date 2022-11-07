«Ливерпуль» выставили на продажу

Американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая «Ливерпулем», приняла решение выставить английский клуб на продажу, сообщает The Athletic.
Ранее Fenway Sports Group продала 11% своей доли за 750 миллионов долларов.
— Мы часто получали разные запросы о приобретении «Ливерпуля» заинтересованными лицами. Мы никогда не скрывали, что при получении интересующего нас предложения мы будем его рассматривать. Мы готовы к привлечению новых акционеров, но это должно быть в интересах «Ливерпуля». Мы остаемся привержены успехам «Ливерпуля», — приводит заявление Fenway Sports Group The Athletic.
Ранее FSG начала реконструкцию домашнего стадиона команды на сумму в 110 миллионов фунтов.
Компания владеет «Ливерпулем» с 2010 года. При этих владельцах команду возглавил немецкий специалист Юрген Клопп, при котором она впервые за 30 лет выиграла чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.