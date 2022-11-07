«Ливерпуль» выставили на продажу

— Мы часто получали разные запросы о приобретении «Ливерпуля» заинтересованными лицами. Мы никогда не скрывали, что при получении интересующего нас предложения мы будем его рассматривать. Мы готовы к привлечению новых акционеров, но это должно быть в интересах «Ливерпуля». Мы остаемся привержены успехам «Ливерпуля», — приводит заявление Fenway Sports Group The Athletic.