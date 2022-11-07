Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
40 минут назад

Американская инвестиционная компания выставила «Ливерпуль» на продажу — СМИ

Матч ТВ

Американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая «Ливерпулем», приняла решение выставить английский клуб на продажу, сообщает The Athletic.

«Ливерпуль» выставили на продажу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Fenway Sports Group продала 11% своей доли за 750 миллионов долларов.

— Мы часто получали разные запросы о приобретении «Ливерпуля» заинтересованными лицами. Мы никогда не скрывали, что при получении интересующего нас предложения мы будем его рассматривать. Мы готовы к привлечению новых акционеров, но это должно быть в интересах «Ливерпуля». Мы остаемся привержены успехам «Ливерпуля», — приводит заявление Fenway Sports Group The Athletic.

Ранее FSG начала реконструкцию домашнего стадиона команды на сумму в 110 миллионов фунтов.

Компания владеет «Ливерпулем» с 2010 года. При этих владельцах команду возглавил немецкий специалист Юрген Клопп, при котором она впервые за 30 лет выиграла чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.

Футбол,Юрген Клопп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители