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36 минут назад

УЕФА выпустил ролик с призывом экономить электроэнергию

Газета.Ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Европейской Комиссией опубликовал ролик с призывом экономить электроэнергию. Видео опубликовано на YouTube-канале Еврокомиссии.

На видео каждое действие, направленное на экономию электроэнергии, сопровождается овациями со стороны футбольных фанатов.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

За это время сборная России провела одну игру против Киргизии и победила со счетом 2:1.

17 ноября российские футболисты проведут в Душанбе товарищеский матч с командой Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана в Ташкенте.

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