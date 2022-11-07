Рианчо заявил, что Дзюба мог бы заиграть в "Атлетико" под руководством Симеоне

«Дзюба мог бы подписать контракт с командами из Испании — почему нет? Из какого дивизиона? Ла Лига. В какой команде? На данный момент я не знаю, в какой форме он находится, но в лучшей форме он мог бы играть в «Атлетико» под руководством Симеоне. Это точно!» — сказал Рианчо.