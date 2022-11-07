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1 час назад

Рианчо заявил, что Дзюба мог бы заиграть в "Атлетико" под руководством Симеоне

Газета.Ru

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что российский форвард Артем Дзюба мог бы продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Слова Рианчо передает Legalbet.

Рианчо заявил, что Дзюба мог бы заиграть в "Атлетико" под руководством Симеоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 ноября сообщалось, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Дзюба мог бы подписать контракт с командами из Испании — почему нет? Из какого дивизиона? Ла Лига. В какой команде? На данный момент я не знаю, в какой форме он находится, но в лучшей форме он мог бы играть в «Атлетико» под руководством Симеоне. Это точно!» — сказал Рианчо.

Дзюба пополнил состав «Аданы» в августе 2022 года. В команду он перешел на правах свободного агента, после сезона-2021/22 у него завершился контракт с петербургским «Зенитом», за который он выступал последние семь лет.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против «Фенербахче» и отметился забитым мячом. При этом последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провел за команду пять матчей.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,Спартак,
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