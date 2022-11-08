Дзюбе посоветовали взяться за голову и вернуться в Россию

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рекомендовал российскому нападающему Артему Дзюбе вернуться в Россию после ухода из турецкого клуба "Адана Демирспор".
"Когда он только заключил контракт, я говорил, что Дзюба не выдержит нагрузок. Я не ошибся. Специально смотрел игры клубов Турции – это лавина, там огромные нагрузки и быстрое движение. А для того, чтобы играть, надо тренироваться. Мы же видим российский футбол – у нас смотреть не на кого. Я бы рекомендовал Дзюбе взяться за голову. Ему надо вернуться в Россию. Если он хочет играть, то может пригодиться в каком-нибудь российском клубе", - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что 34-летний российский форвард расторг контракт с командой турецкой Суперлиги, в которую перешел минувшим летом. Дзюба смог отличиться в первом же матче за "Адану", но затем перестал попадать в состав, в итоге приняв участие всего в пяти играх.
Как сообщают СМИ, следующим клубом форварда может стать московское "Торпедо", которое проявляет к игроку серьезный интерес и ведет переговоры с представителями футболиста.
Ранее журналист Василий Уткин пошутил, что российский нападающий Артем Дзюба принял решение покинуть турецкий клуб "Адана Демирспор" и, возможно, вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) только после завершения частичной мобилизации.