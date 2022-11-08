Дзюбе посоветовали взяться за голову и вернуться в Россию

"Когда он только заключил контракт, я говорил, что Дзюба не выдержит нагрузок. Я не ошибся. Специально смотрел игры клубов Турции – это лавина, там огромные нагрузки и быстрое движение. А для того, чтобы играть, надо тренироваться. Мы же видим российский футбол – у нас смотреть не на кого. Я бы рекомендовал Дзюбе взяться за голову. Ему надо вернуться в Россию. Если он хочет играть, то может пригодиться в каком-нибудь российском клубе", - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.