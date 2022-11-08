Карпин исключил из состава сборной на ноябрь семь человек

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с окончательным составом национальной команды, которому предстоит провести тренировочный сбор в середине ноября и сыграть товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана. В окончательную заявку вошло 30 игроков, а семь футболистов из расширенного списка были в итоге исключены.
Из расширенного состава сборной в итоговый не попали 7 игроков: Дмитрий Чистяков («Зенит»), Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим Глушенков («Крылья Советов») и Данил Пруцев («Спартак»).
Напомним, сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября, а против Узбекистана — 20 ноября.