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1 час назад

Карпин исключил из состава сборной на ноябрь семь человек

Свободная прессаиещё 4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с окончательным составом национальной команды, которому предстоит провести тренировочный сбор в середине ноября и сыграть товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана. В окончательную заявку вошло 30 игроков, а семь футболистов из расширенного списка были в итоге исключены.

Карпин исключил из состава сборной на ноябрь семь человек
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Из расширенного состава сборной в итоговый не попали 7 игроков: Дмитрий Чистяков («Зенит»), Даниил Денисов («Спартак»), Виктор Мелехин («Ростов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Максим ГлушенковКрылья Советов») и Данил Пруцев («Спартак»).

Напомним, сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября, а против Узбекистана — 20 ноября.

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