Карпин исключил из состава сборной на ноябрь семь человек

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с окончательным составом национальной команды, которому предстоит провести тренировочный сбор в середине ноября и сыграть товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана. В окончательную заявку вошло 30 игроков, а семь футболистов из расширенного списка были в итоге исключены.