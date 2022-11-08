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38 минут назад

Российский голкипер «Байера» рассказал о трудностях при адаптации в Германии

Lenta.ruиещё 3

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев рассказал об адаптации в Германии. Его слова приводит Sport24.

Российский голкипер «Байера» рассказал о трудностях при адаптации в Германии
Фото: ТАССТАСС

«Не сказать, что прямо печально — нормально. Просто есть две вещи, которые могли бы кардинально все исправить: это игровое время, естественно, и бытовые моменты для семьи», — описал жизнь в Европе спортсмен.

Лунев также объяснил, как справлялся с бытовыми трудностями при переезде.

«Практически всем занимался самостоятельно. Но в клубе есть люди, которые помогают — и с правами, и с квартирой», — поделился голкипер.

Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года, подписав контракт с командой до 30 июня 2023-го. Россиянин провел в составе клуба один матч в Лиге Европы, в котором пропустил один мяч. Вместе с петербургским «Зенитом» голкипер трижды становился чемпионом России.

С 2017-го по 2021 год Лунев представлял «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). За сборную России футболист провел семь матчей.

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