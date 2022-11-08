Шевченко поблагодарил «Милан» и Италию

К сожалению, бывший обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко в последнее напоминает о себе лишь сообщениями про Украину - он игнорирует происходящее в футбольном мире, не комментирует те или иные турниры, хотя футбольным болельщикам наверняка было бы интересно узнать, что он думает о жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов или последних успехах клуба в чемпионате Италии.