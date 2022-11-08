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1 час назад

Шевченко поблагодарил «Милан» и Италию

Евро-футбол.Руиещё 1

К сожалению, бывший обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко в последнее напоминает о себе лишь сообщениями про Украину - он игнорирует происходящее в футбольном мире, не комментирует те или иные турниры, хотя футбольным болельщикам наверняка было бы интересно узнать, что он думает о жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов или последних успехах клуба в чемпионате Италии.

Шевченко поблагодарил «Милан» и Италию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Хочу поблагодарить всю Италию, а также «Милан», «Ювентус», за помощь людям, которым нужна эта помощь. Мы нуждаемся в ней. Мы боремся, чтобы стать свободными, - патетически написал Шевченко, цитируемый pianetamilan.it.

Футбол,Андрей Шевченко,
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