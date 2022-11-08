Игрок "Манчестер Сити" Менди дал первые показания по делу об изнасилованиях

Защитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Бенжамен Менди 7 ноября впервые дал показания по делу о восьми изнасилованиях, которое рассматривает суд Честера, сообщает Daily Mail.

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Французский футболист заявил, что не вступал в интимные отношения с женщинами без их согласия, отметив, что девушки по своей воле приезжали к нему домой.

По его словам, на каком-то этапе он начал получать много сообщений в социальной сети. После перехода в стан «горожан» девушки стали писать ему в десять раз чаще.

«Знаю, что я не Брэд Питт, и они писали мне не из-за моих внешних данных», — сказал Менди.

СМИ сообщали, что Менди грозит пожизненное заключение, если будет доказана его вина в многочисленных изнасилованиях женщин.

Согласно версии обвинения, 28-летний француз заманивал женщин в свой особняк в Чешире, где насиловал их — после отказа или в момент, когда они были слишком пьяны, чтобы отказаться.