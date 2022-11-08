Вратарь "Байера" Лунев назвал сумму для комфортной жизни в Германии

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев рассказал, сколько денег ему нужно, чтобы комфортно жить в Германии, а также отметил возросшие расходы на коммунальные платежи. Его слова передает Sport24.

«В домах цены на газ и отопление прилично выросли. Я живу в квартире, мне хозяйка подняла арендную плату. Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то 150-200 тыс. рублей мне хватает, чтобы нормально жить, чтобы было что поесть, куда-то сходить», — заявил Лунев.

До перехода в «Байер» Лунев выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Зенит». Он играл за сине-бело-голубых с 2017 по 2021 год. В составе клуба с берегов Невы вратарь трижды становился победителем чемпионата России и один раз выигрывал Кубок страны. Он перебрался в «Байер» летом 2021 года.