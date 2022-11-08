Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
28 минут назад

Шесть тысяч аргентинских болельщиков не пустят на ЧМ-2022 в Катаре

Матч ТВ

Около шести тысяч аргентинских болельщиков, которые в том числе участвовали в незаконных акциях, лишены права посещения матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщил министр юстиции и безопасности Буэнос Айреса Марсело Д’Алессандро.

Шесть тысяч аргентинских болельщиков не пустят на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Мы хотим вернуть мир в футбол, а жестокость оставить за пределами стадиона. Они были включены в список за принадлежность к жестоким группировкам, причастность к актам насилия, запрещенному уличному бизнесу и задолженность по алиментам, — приводит его слова Рейтер.

Д’Алессандро отметил, что примерно половине из шести тысяч болельщиков не разрешено посещать матчи местной лиги.

Он также добавил, что представители правоохранительных органах Аргентины отправятся в Катар «для совместной работы с катарскими органами безопасности».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители