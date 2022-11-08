Шесть тысяч аргентинских болельщиков не пустят на ЧМ-2022 в Катаре

— Мы хотим вернуть мир в футбол, а жестокость оставить за пределами стадиона. Они были включены в список за принадлежность к жестоким группировкам, причастность к актам насилия, запрещенному уличному бизнесу и задолженность по алиментам, — приводит его слова Рейтер.