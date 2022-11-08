Шесть тысяч аргентинских болельщиков не пустят на ЧМ-2022 в Катаре

Около шести тысяч аргентинских болельщиков, которые в том числе участвовали в незаконных акциях, лишены права посещения матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщил министр юстиции и безопасности Буэнос Айреса Марсело Д’Алессандро.
— Мы хотим вернуть мир в футбол, а жестокость оставить за пределами стадиона. Они были включены в список за принадлежность к жестоким группировкам, причастность к актам насилия, запрещенному уличному бизнесу и задолженность по алиментам, — приводит его слова Рейтер.
Д’Алессандро отметил, что примерно половине из шести тысяч болельщиков не разрешено посещать матчи местной лиги.
Он также добавил, что представители правоохранительных органах Аргентины отправятся в Катар «для совместной работы с катарскими органами безопасности».
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.