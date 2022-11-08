Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
48 минут назад

Экс-игрок "Спартака" Шишкин назвал Медиалигу вариантом для продолжения карьеры Дзюбы

Газета.Ruиещё 1

Бывший футболист "Локомотива" и "Спартака" Роман Шишкин в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился мнением по поводу дальнейшей карьеры российского форварда Артема Дзюбы. "Думаю, Дзюба наигрался в большой футбол, Турция это показала. Так что Медиалига. Но опять же, возьмет его какая-то команда или нет? Потому что сейчас во всех командах большая конкуренция", — сказал Шишкин. Ранее стало известно, что 34-летний российский форвард расторг контракт с командой турецкой Суперлиги, в которую перешел минувшим летом. Дзюба смог отличиться в первом же матче за "Адану", но затем перестал попадать в состав, в итоге приняв участие всего в пяти играх. Как сообщают СМИ, следующим клубом форварда может стать московское "Торпедо", которое проявляет к игроку серьезный интерес и ведет переговоры с представителями футболиста. Ранее бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела негативно оценил перспективы Дзюбы продолжить карьеру в РПЛ.

Экс-игрок "Спартака" Шишкин назвал Медиалигу вариантом для продолжения карьеры Дзюбы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Властимил Петржела,Роман Шишкин,Торпедо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители