Экс-игрок "Спартака" Шишкин назвал Медиалигу вариантом для продолжения карьеры Дзюбы

Бывший футболист "Локомотива" и "Спартака" Роман Шишкин в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился мнением по поводу дальнейшей карьеры российского форварда Артема Дзюбы. "Думаю, Дзюба наигрался в большой футбол, Турция это показала. Так что Медиалига. Но опять же, возьмет его какая-то команда или нет? Потому что сейчас во всех командах большая конкуренция", — сказал Шишкин. Ранее стало известно, что 34-летний российский форвард расторг контракт с командой турецкой Суперлиги, в которую перешел минувшим летом. Дзюба смог отличиться в первом же матче за "Адану", но затем перестал попадать в состав, в итоге приняв участие всего в пяти играх. Как сообщают СМИ, следующим клубом форварда может стать московское "Торпедо", которое проявляет к игроку серьезный интерес и ведет переговоры с представителями футболиста. Ранее бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела негативно оценил перспективы Дзюбы продолжить карьеру в РПЛ.