Нападающий "Крыльев Советов" может перейти в топовый английский клуб

— Пиняев — большой молодец! Сергей очень быстрый и против него сложно обороняться. Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед», — передает слова Бейла «РБ Спорт».