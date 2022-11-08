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1 час назад

Одноклубник Пиняева ожидает перехода российского футболиста в топ-клуб Англии

Матч ТВ

Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл выразил мнение, что его одноклубник Сергей Пиняев может продолжить карьеру в большом английском клубе.

Нападающий "Крыльев Советов" может перейти в топовый английский клуб
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Пиняев — большой молодец! Сергей очень быстрый и против него сложно обороняться. Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед», — передает слова Бейла «РБ Спорт».

Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года. В нынешнем сезоне МИР РПЛ он принял участие в десяти встречах, забив три гола.

Футбол,Сергей Пиняев,Манчестер Юнайтед,
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