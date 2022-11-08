Нападающий "Крыльев Советов" может перейти в топовый английский клуб

Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл выразил мнение, что его одноклубник Сергей Пиняев может продолжить карьеру в большом английском клубе.
— Пиняев — большой молодец! Сергей очень быстрый и против него сложно обороняться. Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед», — передает слова Бейла «РБ Спорт».
Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года. В нынешнем сезоне МИР РПЛ он принял участие в десяти встречах, забив три гола.