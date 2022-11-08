Защитник "Крыльев Советов" Бейл назвал отличия между Самарой и Нидерландами

«Думаю, в Самаре летом жарче, чем в Нидерландах, и пляж мне нравится самарский. Но зимой в Нидерландах теплее и лучше для меня — там никогда не бывает минусовой температуры, а в России иногда температура доходит до минус 20 градусов. Я не могу сделать выбор между этими странами, все 50/50», — сказал Бейл.