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26 минут назад

Защитник "Крыльев Советов" Бейл назвал отличия между Самарой и Нидерландами

Газета.Ruиещё 1

Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил, где бы он предпочел жить, выбирая между Россией и Нидерландами. Его слова передает «РБ Спорт».

Защитник "Крыльев Советов" Бейл назвал отличия между Самарой и Нидерландами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Думаю, в Самаре летом жарче, чем в Нидерландах, и пляж мне нравится самарский. Но зимой в Нидерландах теплее и лучше для меня — там никогда не бывает минусовой температуры, а в России иногда температура доходит до минус 20 градусов. Я не могу сделать выбор между этими странами, все 50/50», — сказал Бейл.

Бейл выступает за «Крылья Советов» с сезона-2021/2022. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бейла составляет €1 млн.

Футбол,Крылья Советов,
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