Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

«Барселона» нашла наследника Левандовски

Евро-футбол.Руиещё 1

Талант дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Как сообщают журналисты портала Sport.es, в стане «сине-гранатовых» рассматривают 17-летнего форварда в качестве преемника Роберта Левандовски.

«Барселона» нашла наследника Левандовски
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Стоит отметить, что помимо «сине-гранатовых» заинтересованность в трансфере Мукоко проявляет «Ливерпуль».

В сезоне-2022/2023 Юссуфа принял участие в 20 матчах за «шмелей», записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач. Трудовое соглашение нападающего рассчитано до лета 2023 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

Футбол,Роберт Левандовский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители