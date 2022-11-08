Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой ЧМ в Катаре

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права проведения чемпионата мира 2022 года, отметив, что он несет ответственность за этот «плохой» выбор.
— Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой. Я был ответственен за это решение, так как был президентом ФИФА в то время, — приводит слова Блаттера RMC Sport со ссылкой на Tamedia.
Также 86 летний функционер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 год, отметил, что ЧМ 2022 нужно было проводить в США.
— Было бы жестом мира, если бы два политических противника — США и Россия — организовали чемпионат мира друг за другом, — отметил Блаттер.
Чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря.