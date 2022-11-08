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26 минут назад

Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права проведения ЧМ-2022

Матч ТВ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер назвал ошибкой присуждение Катару права проведения чемпионата мира 2022 года, отметив, что он несет ответственность за этот «плохой» выбор.

Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой ЧМ в Катаре
Фото: РИА Новости РИА Новости

— Присуждение Катару права проведения чемпионата мира было ошибкой. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого. Выбор был плохой. Я был ответственен за это решение, так как был президентом ФИФА в то время, — приводит слова Блаттера RMC Sport со ссылкой на Tamedia.

Также 86 летний функционер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 год, отметил, что ЧМ 2022 нужно было проводить в США.

— Было бы жестом мира, если бы два политических противника — США и Россия — организовали чемпионат мира друг за другом, — отметил Блаттер.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол,Йозеф Блаттер,
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