Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
23 минуты назад

Названы три главных претендента на победу в Лиге чемпионов

Евро-футбол.Ру

Аналитики портала Goal.com оценили шансы команд на победу в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. Напомним, что накануне состоялась жеребьевка раунда плей-офф престижного турнира.

Названы три главных претендента на победу в Лиге чемпионов
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Самые высокие шансы на победу, по мнению журналистов, имеет «Манчестер Сити», который сыграет в 1/8 финала против немецкого «РБ Лейпцига».

Вторым претендентом является мадридский «Реал», а топ-3 фаворитов замкнула мюнхенская «Бавария». Напомним, что испанский клуб встретится с «Ливерпулем», а чемпиону Германии будет противостоять французский «ПСЖ».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные - 7-8 и 14-15 марта.

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители