Названы три главных претендента на победу в Лиге чемпионов

Аналитики портала Goal.com оценили шансы команд на победу в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. Напомним, что накануне состоялась жеребьевка раунда плей-офф престижного турнира.

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Самые высокие шансы на победу, по мнению журналистов, имеет «Манчестер Сити», который сыграет в 1/8 финала против немецкого «РБ Лейпцига».

Вторым претендентом является мадридский «Реал», а топ-3 фаворитов замкнула мюнхенская «Бавария». Напомним, что испанский клуб встретится с «Ливерпулем», а чемпиону Германии будет противостоять французский «ПСЖ».