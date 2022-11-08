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20 минут назад

В «Сочи» опровергли слухи о назначении Кержакова главным тренером команды

Евро-футбол.Ру

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «южан».

В «Сочи» опровергли слухи о назначении Кержакова главным тренером команды
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, ранее известный комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» сообщил, что 39-летний специалист является главным кандидатом на вышеупомянутую должность.

«Официально опровергаю эту информацию. Ничего не поменялось. Всё в рабочем порядке», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Ранее также сообщалось, что нынешний наставник «Сочи» Вадим Гаранин был отправлен в отставку, однако Рубашко отметил, что 51-летний специалист продолжает работу в клубе.

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Пари НН», с которым ему удалось занять 11 место по итогам минувшего розыгрыша РПЛ.

Футбол,Вадим Гаранин,Константин Генич,Александр Кержаков,
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