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20 минут назад

ФИФА и УЕФА вынесли решение по матчу Россия — Таджикистан

Никита Бородкин

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили провести товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Таджикистана.

ФИФА и УЕФА вынесли решение по матчу Россия — Таджикистан
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», — рассказали в организации.

Матч между командами Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало запланировано на 18:00 мск.

Напомним, что на после начала спецоперации на Украине ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и все российские футбольные клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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