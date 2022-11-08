ФИФА и УЕФА вынесли решение по матчу Россия — Таджикистан

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили провести товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Таджикистана.

«Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен», — рассказали в организации.

Матч между командами Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало запланировано на 18:00 мск.