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1 час назад

Фердинанд объяснил, почему Роналду так мало забивает

Евро-футбол.Руиещё 1

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился мнением о низкой результативности португальского нападающего Криштиану Роналду в текущем сезоне.

Фердинанд объяснил, почему Роналду так мало забивает
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«У всех футболистов случаются спады и подъемы. Сейчас Криштиану забивает не так много, как мы привыкли. Это связано с тем, что он еще набирает оптимальную форму. Вполне возможно, что после чемпионата мира он будет играть намного лучше», - передает слова Фердинанда портал Goal.com.

В нынешнем сезоне 37-летний бомбардир провел 16 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.

Футбол,Криштиану Роналду,
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