Фердинанд объяснил, почему Роналду так мало забивает

«У всех футболистов случаются спады и подъемы. Сейчас Криштиану забивает не так много, как мы привыкли. Это связано с тем, что он еще набирает оптимальную форму. Вполне возможно, что после чемпионата мира он будет играть намного лучше», - передает слова Фердинанда портал Goal.com.