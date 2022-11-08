Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
54 минуты назад

Сборная России поздравила Хиддинка с днём рождения

Евро-футбол.Руиещё 3

Сегодня, 8 ноября, день рождения отмечает известный нидерландский тренер Гус Хиддинк. Специалисту исполнилось 76 лет. Пресс-служба сборной России не осталась в стороне и поздравила наставника с праздником.

Сборная России поздравила Хиддинка с днём рождения
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии! И еще раз спасибо за подаренную нам сказку!» - говорится в сообщении сборной России в социальных сетях.

Под руководством Хиддинка национальная команда России дошла до 1/2 финала Евро-2020, где потерпела поражение от итальянцев. На том турнире россияне стали бронзовыми призерами.

Футбол,Гус Хиддинк,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители