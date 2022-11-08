Бывший тренер «Зенита» посоветовал Дзюбе завершить карьеру

«Черта этого футболиста — деньги, он не думает о футболе, а так жить нельзя. Он не хочет бегать и играть в современный футбол, для него это сложно», — сказал специалист.

7 ноября Турецкая футбольная федерация подтвердила уход Дзюбы из «Адана Демирспор». Россиянин выступал за клуб с 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе турецкой команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.