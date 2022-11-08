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39 минут назад

Бывший тренер «Зенита» посоветовал Дзюбе завершить карьеру

Lenta.ru

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал российского футболиста Артема Дзюбу. Его слова приводит «РБ Спорт».

Бывший тренер «Зенита» посоветовал Дзюбе завершить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Черта этого футболиста — деньги, он не думает о футболе, а так жить нельзя. Он не хочет бегать и играть в современный футбол, для него это сложно», — сказал специалист.

Петржела заявил, что игрок не нужен клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за медлительности. Экс-тренер «Зенита» назвал футболиста проблемным и посоветовал ему завершить карьеру.

7 ноября Турецкая футбольная федерация подтвердила уход Дзюбы из «Адана Демирспор». Россиянин выступал за клуб с 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе турецкой команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

С 2015 года Дзюба выступал за «Зенит». В составе команды он четыре раза становился чемпионом России. Форвард объявил об уходе из клуба в мае 2022-го.

Футбол,Властимил Петржела,Зенит,
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