Посол ЧМ в Катаре устроил скандал на интервью

Посол чемпионата мира по футболу в Катаре Халид Салман заявил, что гомосексуализм — это грех, и назвал последователей ЛГБТ людьми «с поврежденным умом».

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— Они (гости чемпионата мира) должны принять наши правила здесь.

— Но по закону гомосексуализм запрещен.

— Это харам. Ты знаешь, что такое харам?

— Да. Так что вы думаете, что геи — это харам?

— Да. Почему это харам? Я не строгий мусульманин, но это харам, потому что это повреждение ума, — приводит слова Салмана немецкое издание Bild со ссылкой на телеканал ZDF.

После этих слов пресс секретарь оргкомитета чемпионата мира прервал интервью немецкого журналиста издания с Салманом.

Ранее глава отдела культуры и искусства министерства культуры Катара Марьям Ясин Аль Хамади заявила изданию Memri, что ждет от приезжих болельщиков уважения к традициям и обычаям мусульманской страны. За нарушение правил демонстрации символов ЛГБТ сообщества нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет.