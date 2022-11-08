Мостовой предположил, что нравится жене Федуна Салиховой как мужчина

Бывший футболист сборной России , испанской «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой ответил на резкие высказывания в своей адрес со стороны Заремы Салиховой , супруги экс-владельца красно-белых Леонида Федуна. Слова Александра Мостового передает «Чемпионат».

«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» — предположил Мостовой.

Напомним, Мостовой, комментируя назначение экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли в «Венецию», заявил, что РПЛ является «золотым дном» для иностранных тренеров. После этого Салихова заявила, что Мостовой опустился до уровня «золотого дна», так как сам тренирует клуб Медиалиги и выступает в качестве эксперта на «Матч ТВ».