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36 минут назад

Экс-футболист "Спартака" Мостовой предположил, что он нравится жене Федуна Салиховой

Газета.Ruиещё 2

Бывший футболист сборной России, испанской «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой ответил на резкие высказывания в своей адрес со стороны Заремы Салиховой, супруги экс-владельца красно-белых Леонида Федуна. Слова Александра Мостового передает «Чемпионат».

Мостовой предположил, что нравится жене Федуна Салиховой как мужчина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?» — предположил Мостовой.

Напомним, Мостовой, комментируя назначение экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли в «Венецию», заявил, что РПЛ является «золотым дном» для иностранных тренеров. После этого Салихова заявила, что Мостовой опустился до уровня «золотого дна», так как сам тренирует клуб Медиалиги и выступает в качестве эксперта на «Матч ТВ».

Паоло Ваноли,Зарема Салихова,Александр Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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