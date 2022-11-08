Стали известны причины продажи "Ливерпуля"

На днях стало известно, что компания «Fenway Sports Group» выставила на продажу футбольный клуб «Ливерпуль». Дело в том, что бизнесменов к этому шагу подтолкнули закрытие проекта Суперлиги и продажа «Челси». Об этом сообщает ESPN.

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«Ливерпуль» был одним из инициаторов попытки создания европейской Суперлиги в 2021 году. После провала старта проекта инвестор принял решение о продаже. Еще одним фактором стала продажа «Челси» в мае этого года за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. FSG рассчитывает получить за продажу клуба порядка 4 миллиардов из-за трофейной истории клуба, глобальной фан-базы и коммерческой ценности.

Источник утверждает, что «Ливерпуль» как историческая сила будет рассматривать предложения на сумму, превышающую 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые Роман Абрамович в свою очередь получил за «Челси».

В текущем сезоне «Ливерпуль», набрав 19 очков, располагается на 8-м месте в чемпионате Англии.