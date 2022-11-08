Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
32 минуты назад

FSG намерен продать "Ливерпуль" из-за краха Суперлиги и смены владельца в "Челси"

Газета.Ruиещё 2

На днях стало известно, что компания «Fenway Sports Group» выставила на продажу футбольный клуб «Ливерпуль». Дело в том, что бизнесменов к этому шагу подтолкнули закрытие проекта Суперлиги и продажа «Челси». Об этом сообщает ESPN.

Стали известны причины продажи "Ливерпуля"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ливерпуль» был одним из инициаторов попытки создания европейской Суперлиги в 2021 году. После провала старта проекта инвестор принял решение о продаже. Еще одним фактором стала продажа «Челси» в мае этого года за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. FSG рассчитывает получить за продажу клуба порядка 4 миллиардов из-за трофейной истории клуба, глобальной фан-базы и коммерческой ценности.

Источник утверждает, что «Ливерпуль» как историческая сила будет рассматривать предложения на сумму, превышающую 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые Роман Абрамович в свою очередь получил за «Челси».

В текущем сезоне «Ливерпуль», набрав 19 очков, располагается на 8-м месте в чемпионате Англии.

Стоит отметить, что команда смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Уже в следующем году подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Реалом».

Футбол,Роман Абрамович,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители