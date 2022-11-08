Хиддинк одним словом описал работу в сборной России

Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк рассказал о работе в сборной России. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Фото: Официальный сайт ФК "ПСВ" Официальный сайт ФК "ПСВ"

Хиддинк описал время работы в России одним словом — волшебное. Специалист заявил, что сборной под его руководством удалось удивить весь мир, поэтому он гордится игроками и персоналом команды.

76-летний Хиддинк объявил об окончании карьеры в сентябре 2021-го. Он заверил, что не вернется в спорт.