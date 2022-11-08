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1 час назад

Хиддинк одним словом описал работу в сборной России

Lenta.ru

Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк рассказал о работе в сборной России. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Хиддинк одним словом описал работу в сборной России
Фото: Официальный сайт ФК "ПСВ"Официальный сайт ФК "ПСВ"

Хиддинк описал время работы в России одним словом — волшебное. Специалист заявил, что сборной под его руководством удалось удивить весь мир, поэтому он гордится игроками и персоналом команды.

76-летний Хиддинк объявил об окончании карьеры в сентябре 2021-го. Он заверил, что не вернется в спорт.

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда ведомые голландцем российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов. В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам.

Футбол,Гус Хиддинк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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