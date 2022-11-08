​Крал не хочет возвращаться в «Спартак»

Полузащитник Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», не хочет возвращаться в московский клуб. Летом чех воспользовался поправкой ФИФА и приостановил срок действия своего контракта с «красно-белыми» до средины 2023 года. Впрочем, после этого Крал не планирует возвращаться в Москву. Как сообщает Metaratings, агент 24-летнего полузащитника уже работает над поиском для него нового клуба.