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1 час назад

​Крал не хочет возвращаться в «Спартак»

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», не хочет возвращаться в московский клуб. Летом чех воспользовался поправкой ФИФА и приостановил срок действия своего контракта с «красно-белыми» до средины 2023 года. Впрочем, после этого Крал не планирует возвращаться в Москву. Как сообщает Metaratings, агент 24-летнего полузащитника уже работает над поиском для него нового клуба.

​Крал не хочет возвращаться в «Спартак»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В настоящий момент Алекс Крал на правах аренды выступает за «Шальке 04». Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав всего лишь шесть очков в 13 прошедших турах.

Футбол,Алекс Крал,Спартак,
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