Орлов рассказал, почему Семак вывел из состава "Зенита" Дзюбу

Комментатор Геннадий Орлов отметил, что с возрастом нападающий Артем Дзюба стал менее серьезно подходить к тренировочному процессу, за что и был выведен из состава «Зенита» Сергеем Семаком.
«Еще за год до ухода Дзюбы из «Зенита» я говорил, что ему надо прибавлять в тренировках. Дзюба не очень себя утруждал в тренировочном процессе. Поэтому его Семак и вывел из состава, и «Зенит» от него отказался. Да, Артем умеет забивать и отдавать голевые, но есть же общая игра на команду. Посмотрите на Малкома — он и у чужих ворот, и у своих. Сегодня такой футбол. Думаю, турецкая команда с такими же требованиями подходила к Дзюбе», — приводит слова Орлова Sport24.
Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. А в летнее трансферное окно перешел в турецкую «Адану Демирспор». Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за клуб, ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.