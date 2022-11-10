Орлов рассказал, почему Семак вывел из состава "Зенита" Дзюбу

«Еще за год до ухода Дзюбы из «Зенита» я говорил, что ему надо прибавлять в тренировках. Дзюба не очень себя утруждал в тренировочном процессе. Поэтому его Семак и вывел из состава, и «Зенит» от него отказался. Да, Артем умеет забивать и отдавать голевые, но есть же общая игра на команду. Посмотрите на Малкома — он и у чужих ворот, и у своих. Сегодня такой футбол. Думаю, турецкая команда с такими же требованиями подходила к Дзюбе», — приводит слова Орлова Sport24.