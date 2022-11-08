Блаттер рассказал о словах Путина после получения РФ ЧМ-2018

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным и о том, какие слова тот произнес ему после получения Россией права проведения чемпионата мира-2018. Его слова приводит швейцарская газета Tages-Anzeiger.

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Блаттер высказался об «осторожности» Путина, напомнив, что тот не поехал в декабре 2010 года в швейцарский Цюрих на выбор места проведения ЧМ-2018, но прилетел туда позднее из Калининграда, когда чемпионат отдали России, и провел пресс-конференцию.

«Он сказал мне: "Теперь я знаю, что могу доверять тебе. Теперь мы друзья"», — рассказал экс-президент.

Также Блаттер пояснил, что у него больше нет связи с Путиным, и высказал мнение, что сейчас российский президент «уже не тот человек, которого я тогда встретил». При этом экс-президент добавил, что не считает ошибкой выбор России в качестве места проведения ЧМ-2018, указав, что страна была хорошим организатором чемпионата.