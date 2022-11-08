Стало известно о задержке перевода средств Украине от продажи «Челси»

Заместитель главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти заявил, что Великобритания всё ещё не перевела Украине 2,87 миллиардов долларов за покупку лондонского футбольного клуба «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Средства на его банковском счете по-прежнему заморожены. Была проделана административная работа, выдана лицензия. Мы надеемся, что это лишь начало пути в сторону помощи Украине и людям, которые в ней нуждаются», – рассказал Докерти.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против 2507 россиян и 1374 российских компаний. В этот список попал и бизнесмен Роман Абрамович.