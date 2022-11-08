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1 час назад

УЕФА вновь выступил против Суперлиги: «Спортивные принципы и общественные интересы выше привилегий и личной выгоды»

Sports.ruиещё 3

УЕФА провела встречу с представителями Суперлиги Европы.

УЕФА вновь выступил против Суперлиги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе встречи с A22 Sports (компания, занимающаяся развитием Суперлиги) высшее руководство УЕФА совместно с руководством национальных лиг, клубов и фанатских организаций вновь выступили против Суперлиги и подобных ей проектов.

«Высшее руководство УЕФА во главе с президентом Александром Чеферином и высокопоставленные представители национальных лиг, клубов, игроков и болельщиков вместе подчеркнули, что оппозиция самопровозглашенной Суперлиге остается подавляющей, как это было с апреля 2021 года.

Участники встречи с удивлением приняли к сведению заявления генерального директора A22 Sports о том, что эта компания не представляет никаких клубов ни в каком качестве, в том числе три клуба («Реал», «Барселона», «Ювентус» – прим. Sports.ru), которые продолжают открыто поддерживать проект.

УЕФА и партнеры по-прежнему привержены принципам европейского футбола, основанным на открытости, солидарности и меритократии и ставят спортивные принципы и общественные интересы выше привилегий и личной выгоды.

Этот подход получил единодушную поддержку Европейской комиссии, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы и широкую поддержку со стороны национальных правительств, государственных учреждений и заинтересованных сторон по всему континенту.

Европейский футбол будет продолжать твердо выступать за позитивное будущее развитие игры и общества», – говорится в заявлении УЕФА по итогам встречи.

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