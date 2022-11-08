УЕФА вновь выступил против Суперлиги

Участники встречи с удивлением приняли к сведению заявления генерального директора A22 Sports о том, что эта компания не представляет никаких клубов ни в каком качестве, в том числе три клуба («Реал», «Барселона», «Ювентус» – прим. Sports.ru), которые продолжают открыто поддерживать проект.