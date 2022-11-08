Отключение света на Украине повлияло на расписание матчей

Руководство премьер-лиги Украины решило перенести вечерние футбольные матчи на дневное время, чтобы сэкономить электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Спортарену».

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По данным агентства, речь идет о матчах, которые проводились в 17:00. Также переносу подлежат игры в 13:00 и 15:00, теперь они будут проходить в 12:00 и 14:00. В РПЛ объяснили данное решение экономией электроэнергии. Мера продолжит действовать до конца 2022 года.