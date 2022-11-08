Отключение света на Украине повлияло на расписание матчей

Руководство премьер-лиги Украины решило перенести вечерние футбольные матчи на дневное время, чтобы сэкономить электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Спортарену».
По данным агентства, речь идет о матчах, которые проводились в 17:00. Также переносу подлежат игры в 13:00 и 15:00, теперь они будут проходить в 12:00 и 14:00. В РПЛ объяснили данное решение экономией электроэнергии. Мера продолжит действовать до конца 2022 года.
Напомним, что с 10 октября Россия начала наносить массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи на всей территории Украины. К началу ноября стало известно, что в стране оказалось повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. В связи с этим на Украине ежедневно отключают электроэнергию на несколько часов, также наблюдаются перебои с водоснабжением.