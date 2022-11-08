Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Отключение света на Украине повлияло на расписание матчей

Елена Прошина

Руководство премьер-лиги Украины решило перенести вечерние футбольные матчи на дневное время, чтобы сэкономить электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Спортарену».

Отключение света на Украине повлияло на расписание матчей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, речь идет о матчах, которые проводились в 17:00. Также переносу подлежат игры в 13:00 и 15:00, теперь они будут проходить в 12:00 и 14:00. В РПЛ объяснили данное решение экономией электроэнергии. Мера продолжит действовать до конца 2022 года.

Напомним, что с 10 октября Россия начала наносить массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи на всей территории Украины. К началу ноября стало известно, что в стране оказалось повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. В связи с этим на Украине ежедневно отключают электроэнергию на несколько часов, также наблюдаются перебои с водоснабжением.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители