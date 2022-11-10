Воспитанник ЦСКА Багринцев рассказал, почему выбрал сборную Армении

«Думаю, что все равно бы ушел. Еще до звонка из федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком — не буду называть имя — и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении. У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. Не скажу, что сильно, но все-таки расстроился. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал», — приводит слова Багринцева Sport24.