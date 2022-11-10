ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Воспитанник ЦСКА Багринцев заявил, что выбрал сборную Армении из-за Мхитаряна

Газета.Ruиещё 5

Воспитанник ЦСКА Эдуард Багринцев ответил на вопрос, почему сделал выбор в пользу сборной Армении, а не России.

Воспитанник ЦСКА Багринцев рассказал, почему выбрал сборную Армении
Фото: газета.ругазета.ру

«Думаю, что все равно бы ушел. Еще до звонка из федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком — не буду называть имя — и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении. У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. Не скажу, что сильно, но все-таки расстроился. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал», — приводит слова Багринцева Sport24.

Багринцев родился в Сочи. Он является воспитанником ЦСКА. В сентябре 2021 года нападающий дебютировал за основной состав «армейцев» в Кубке России. Он прошел все юношеские и молодежные сборные России. В настоящий момент Багринцев ждет получения армянского гражданства и паспорта.

В сентябре этого года полузащитник стал игроком словацкого клуба «Дубница».

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров на сезон-2022/23.

Футбол,Генрих Мхитарян,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители