Воспитанник ЦСКА Багринцев рассказал, почему выбрал сборную Армении

Воспитанник ЦСКА Эдуард Багринцев ответил на вопрос, почему сделал выбор в пользу сборной Армении, а не России.
«Думаю, что все равно бы ушел. Еще до звонка из федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком — не буду называть имя — и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении. У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. Не скажу, что сильно, но все-таки расстроился. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал», — приводит слова Багринцева Sport24.
Багринцев родился в Сочи. Он является воспитанником ЦСКА. В сентябре 2021 года нападающий дебютировал за основной состав «армейцев» в Кубке России. Он прошел все юношеские и молодежные сборные России. В настоящий момент Багринцев ждет получения армянского гражданства и паспорта.
В сентябре этого года полузащитник стал игроком словацкого клуба «Дубница».
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров на сезон-2022/23.