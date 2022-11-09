Клаудиньо объяснил особенность сезона для "Зенита"

Бразильский защитник петербургского "Зенита" Клаудиньо объяснил особенность текущего сезона для команды, передает "Чемпионат.com".

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"Состав стал еще более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену, — все помогают и делают общее дело. Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, дает дополнительный настрой", - заявил Клаудиньо.

5 ноября "Зенит" уступил дома "Ахмату" со счетом 1:2. Грозненцы забили два гола в стартовые восемь минут. Отличились Евгений Харин и Мохамед Конате. Петербуржцы отыграли один мяч во втором тайме — гол на счету Андрея Мостового. В одном из пропущенных мячей "Зенита" грубую ошибку допустил защитник Дмитрий Чистяков.