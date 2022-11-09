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2 часа назад

Клаудиньо объяснил особенность сезона для "Зенита"

Газета.Ruиещё 2

Бразильский защитник петербургского "Зенита" Клаудиньо объяснил особенность текущего сезона для команды, передает "Чемпионат.com".

Клаудиньо объяснил особенность сезона для "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Состав стал еще более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену, — все помогают и делают общее дело. Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, дает дополнительный настрой", - заявил Клаудиньо.

5 ноября "Зенит" уступил дома "Ахмату" со счетом 1:2. Грозненцы забили два гола в стартовые восемь минут. Отличились Евгений Харин и Мохамед Конате. Петербуржцы отыграли один мяч во втором тайме — гол на счету Андрея Мостового. В одном из пропущенных мячей "Зенита" грубую ошибку допустил защитник Дмитрий Чистяков.

Он был заменен уже на 32-й минуте игры. После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице. У подопечных Сергея Семака 39 набранных очков. Следующий матч петербургская команда проведет против московского "Торпедо" на выезде. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт считает, что поражение от "Ахмата" станет для сине-бело-голубых уроком.

Футбол,Борис Рапопорт,Андрей Мостовой,Евгений Харин,Дмитрий Чистяков,Сергей Семак,Мохамед Конате,Торпедо,Зенит,
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