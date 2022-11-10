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26 минут назад

Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство

Lenta.ruиещё 1

Российский полузащитник словацкой «Дубницы» Эдуард Багринцев объяснил решение сменить спортивное гражданство на армянское. Его слова приводит Sport24.

Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну. Семья сказала, что поддержит любой мой выбор», — заявил 19-летний футболист.

Он пожалел, что Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной, так как мечтал сыграть с ним вместе.

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О том, что Багринцев подал документы на получение армянского гражданства, стало известно 8 ноября. Он подчеркнул, что в ближайшее время приедет в Армению, чтобы получить паспорт.

Багринцев — воспитанник московского ЦСКА. Он перешел в «Дубницу», выступающую во втором по силе дивизионе чемпионата Словакии, в сентябре 2022 года. Полузащитник имеет опыт игры за юниорскую сборную России.

Футбол,Генрих Мхитарян,СБОРНАЯ РОССИИ,
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