Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство

Российский полузащитник словацкой «Дубницы» Эдуард Багринцев объяснил решение сменить спортивное гражданство на армянское. Его слова приводит Sport24.

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«Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну. Семья сказала, что поддержит любой мой выбор», — заявил 19-летний футболист.

Он пожалел, что Генрих Мхитарян завершил карьеру в сборной, так как мечтал сыграть с ним вместе.

О том, что Багринцев подал документы на получение армянского гражданства, стало известно 8 ноября. Он подчеркнул, что в ближайшее время приедет в Армению, чтобы получить паспорт.