Российский футболист решил поменять спортивное гражданство

Российский полузащитник словацкой «Дубницы» Эдуард Багринцев подал документы на получение армянского гражданства. Об этом он сообщил Metaratings.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Футболист решил поменять спортивное гражданство, чтобы получить возможность выступать за сборную Армении.

«Я очень рад приехать в Армению. В ближайшее время я приеду, чтобы получить паспорт», — заявил 19-летний Багринцев.

Багринцев — воспитанник московского ЦСКА. Он перешел в «Дубницу», выступающую во втором по силе чемпионате Словакии, в сентябре 2022 года. Полузащитник имеет опыт выступления за юниорскую сборную России.