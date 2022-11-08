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52 минуты назад

«Ливерпуль» желает избавиться от трех футболистов

Советский спорт

Руководство «Ливерпуля» планирует продать трех своих игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ливерпуль» захотел избавиться от трех футболистов
Фото: WikipediaWikipedia

Отмечается, что в список продажи попали защитник Натан Филиппс, а также хавбеки Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

По информации источника, представителей мерсисайдцев тревожит травматичность 27-летнего гвинейца и 29-летнего англичанина, за которых клуб отдал серьезную сумму (60 и 38 миллионов евро). Кроме того, воспитанник красных большую часть карьеры проводит в арендах и не проходит в основной состав Юргена Клоппа.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ после 13 сыгранных матчей «Ливерпуль» находится на восьмой строчке с 19 очками. В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф из группы А со второго места и сыграет в 1/8 финала с мадридским «Реалом».

Футбол,Алекс Окслейд-чемберлен,Реал,
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