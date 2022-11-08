«Ливерпуль» захотел избавиться от трех футболистов

Руководство «Ливерпуля» планирует продать трех своих игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают итальянские СМИ.

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Отмечается, что в список продажи попали защитник Натан Филиппс, а также хавбеки Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

По информации источника, представителей мерсисайдцев тревожит травматичность 27-летнего гвинейца и 29-летнего англичанина, за которых клуб отдал серьезную сумму (60 и 38 миллионов евро). Кроме того, воспитанник красных большую часть карьеры проводит в арендах и не проходит в основной состав Юргена Клоппа.