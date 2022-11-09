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23 минуты назад

«Дефект разума? Иди на ###». Фанаты «Баварии» вывесили баннер, осуждающий слова посла ЧМ-2022 о гомосексуальности

Sports.ruиещё 1

Бывший игрок сборной Катара и «Аль-Садда» Халид Салман, выступающий в роли амбассадора ЧМ-2022, в интервью немецкому каналу ZDF назвал гомосексуальность «харамом» (греховное деяние, запрещенное в исламе – Sports.ru) и «дефектом разума».

Фанаты «Баварии» осудили слова посла ЧМ-2022 о гомосексуальности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дефект разума? Халид и компания, идите на ###», – баннер с такой надписью вывесили болельщики «Баварии» на матче с «Вердером» (6:1).

Горетцка о словах посла ЧМ-2022, назвавшего гомосексуальность «дефектом разума»: «Угнетает. Это словно из другого тысячелетия – не то, за что мы выступаем»

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