В РФС рассказали, обращались ли клубы РПЛ с жалобами на судейство после 16-го тура

По итогам 16-го тура РПЛ "Зенит" остался лидером турнирной таблицы, несмотря на домашний проигрыш грозненскому "Ахмату" (1:2). На счету команды Сергея Семака 39 очков. Второе место в чемпионате страны занимает московский "Спартак" (33), который в прошедшем раунде также потерял очки, сыграв вничью с "Сочи" (1:1). На третью строчку поднялся "Ростов" (32), одержавший победу над "Динамо" (2:1).

Ранее бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал, согласится ли возглавить столичный ЦСКА или петербургский "Зенит", если ему поступит соответствующее предложение. Итальянский специалист работал в московском "Спартаке" с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменив его на должности главного тренера. Каррера — первый в истории московского "Спартака" иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В 2017 году под руководством Карреры "Спартак" завоевал первый в своей истории Суперкубок России.