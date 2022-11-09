Клаудиньо высказался о возможной игре за сборную России

«Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире. Так что я не вижу ни одной причины, по которой сборная России решила бы вызвать меня в свой состав. Поэтому сейчас об этом я не думаю», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.