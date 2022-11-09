Бразильский полузащитник «Зенита» высказался о возможной игре за сборную России

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о возможности выступлений за сборную России по футболу.
«Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире. Так что я не вижу ни одной причины, по которой сборная России решила бы вызвать меня в свой состав. Поэтому сейчас об этом я не думаю», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Ранее стало известно, что Клаудиньо вместе со своим соотечественником и одноклубником Малкомом начала процедуру получения российского гражданства. По слухам бразильские футболисты смогут выступать за сборную России.