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42 минуты назад

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о возможной игре за сборную России

Чемпионат.com

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о возможности выступлений за сборную России по футболу.

Бразильский полузащитник «Зенита» высказался о возможной игре за сборную России
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире. Так что я не вижу ни одной причины, по которой сборная России решила бы вызвать меня в свой состав. Поэтому сейчас об этом я не думаю», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Ранее стало известно, что Клаудиньо вместе со своим соотечественником и одноклубником Малкомом начала процедуру получения российского гражданства. По слухам бразильские футболисты смогут выступать за сборную России.

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