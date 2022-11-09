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1 час назад

Два игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии

Евро-футбол.Ру

Тренерский штаб национальной команды Колумбии огласил заявку сборной на предстоящий контрольный поединок против Парагвая. Как информирует пресс-служба колумбийцев, в спарринге могут принять участие два представителя Российской премьер-лиги.

Два игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В заявочный лист национальной команды были включены полузащитники Вильмар Барриос и Хорхе Карраскаль, выступающие за петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА соответственно.

Товарищеский матч состоится 19 ноября.

Напомним, что Колумбия не сумела пройти квалификацию в Южной Америке и не примет участия в чемпионате мира – 2022.

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