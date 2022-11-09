FSG намерен продать "Ливерпуль" за £3 млрд

По информации источника, наиболее реальными кандидатами на покупку мерсисайдского клуба являются ближневосточные инвесторы. Также сообщается об интересе к "Ливерпулю" от инвестиционных фондов из США.

Как информирует Mirror, инвестиционное подразделение Dubai Holding готово рассмотреть предложение о покупке клуба за £4,3 млрд. В текущем сезоне "Ливерпуль", набрав 19 очков, располагается на восьмом месте в чемпионате Англии. Стоит отметить, что команда смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Уже в следующем году подопечные Юргена Клоппа встретятся с "Реалом". Ранее стало известно, почему FSG выставил "Ливерпуль" на продажу.