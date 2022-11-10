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1 час назад

Тренер Григорян: сборная России по футболу сыграет два никчемных матча

Газета.Ruиещё 4

Футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Таджикистана и Узбекистана, передает «Матч ТВ».

Тренер Григорян: сборная России по футболу сыграет два никчемных матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я поймал себя на мысли, что наша сборная будет играть два матча абсолютно, казалось бы, никчемных. Но за эти игры начислят баллы. Это прорыв. На данный момент это прорыв», — сказал Григорян.

17 ноября российские футболисты проведут в Душанбе товарищеский матч с командой Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана в Ташкенте.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист Руслан Нигматуллин признался, что будет смотреть товарищеский матч сборной России против Таджикистана.

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