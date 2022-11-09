В «Венеции» рассказали о возможности подписания контракта с Дзюбой

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что клуб итальянской Серии В может подписать контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой во время зимнего трансферного окна.
«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — сообщил Мента Sport24.
34-летний бывший форвард «Зенита» ранее расторг контракт с командой турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», в которую перешел минувшим летом. Дзюба смог отличиться в первом же матче за клуб, но затем перестал попадать в состав, в итоге приняв участие всего в пяти играх.
По информации СМИ, в услугах нападающего заинтересовано московское «Торпедо», которое ведет с представителями игрока переговоры.
Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий Артем Дзюба просто не подошел по стилю игры турецкой команде «Адана Демирспор».
«Оказался не готов держать темп 90 минут. Турецкие клубы в современной манере играют. Это на Кипре там можно еще Кокорину выделяться, а здесь Дзюбе уже не выделиться», — сообщил Орлов.