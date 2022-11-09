В «Венеции» рассказали о возможности подписания контракта с Дзюбой

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что клуб итальянской Серии В может подписать контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой во время зимнего трансферного окна.

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«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — сообщил Мента Sport24.

34-летний бывший форвард «Зенита» ранее расторг контракт с командой турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», в которую перешел минувшим летом. Дзюба смог отличиться в первом же матче за клуб, но затем перестал попадать в состав, в итоге приняв участие всего в пяти играх.

По информации СМИ, в услугах нападающего заинтересовано московское «Торпедо», которое ведет с представителями игрока переговоры.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий Артем Дзюба просто не подошел по стилю игры турецкой команде «Адана Демирспор».