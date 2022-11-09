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45 минут назад

Аршавин заявил, что Кокорин завершит карьеру через два-три года

Газета.Ru

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин не смог раскрыть свой талант и, вероятно, завершит карьеру через два-три года.

Аршавин рассказал, когда Кокорин завершит свою карьеру
Фото: instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/acffiorentina (организация запрещена в России)instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/acffiorentina

"Думаю, игра на Кипре - не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал свой талант. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что мог", - цитирует Аршавина "Спорт день за днем".

Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и в общей сложности провел на поле 53 минуты. В последнем туре чемпионата Кипра Кокорин забил гол в ворота "Омонии", который стал для него четвертым в девяти матчах. Ранее исполнительный директор "Венеции" Александер Мента заявил, что клуб итальянской Серии В может подписать контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой во время зимнего трансферного окна.

Футбол,Артем Дзюба,Андрей Аршавин,Александр Кокорин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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