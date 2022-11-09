Аршавин рассказал, когда Кокорин завершит свою карьеру

"Думаю, игра на Кипре - не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал свой талант. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что мог", - цитирует Аршавина "Спорт день за днем".