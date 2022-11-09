Аршавин рассказал, когда Кокорин завершит свою карьеру

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин не смог раскрыть свой талант и, вероятно, завершит карьеру через два-три года.
"Думаю, игра на Кипре - не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал свой талант. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что мог", - цитирует Аршавина "Спорт день за днем".
Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и в общей сложности провел на поле 53 минуты. В последнем туре чемпионата Кипра Кокорин забил гол в ворота "Омонии", который стал для него четвертым в девяти матчах. Ранее исполнительный директор "Венеции" Александер Мента заявил, что клуб итальянской Серии В может подписать контракт с российским нападающим Артемом Дзюбой во время зимнего трансферного окна.