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46 минут назад

Аршавин назвал главного фаворита чемпионата мира

Евро-футбол.Руиещё 1

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о главных фаворитах предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Аршавин назвал главного фаворита чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Эксперт признался, что изначально считал главным претендентом на титул команду Франции, однако из-за многочисленных травм игроков этой сборной, он отдаёт предпочтение Бразилии.

«Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов.

Кто может удивить? Скорее всего, какая-то из африканских сборных», — цитирует Аршавина «Спорт День за Днём».

Напомним, что действующим победителем является сборная Франции, которая выиграла мундиаль в 2018 году, когда турнир проходил в России.

Футбол,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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